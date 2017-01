ARTE 13:50 bis 15:50 Abenteuerfilm Piraten F, TUN 1986 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dem Verhungern nahe, treiben Captain Red und sein Diener Jean- Baptiste auf einem Floß in der Mitte des Ozeans. Red versucht seinen Lakaien davon zu überzeugen, dass er sich seinem Herrn als Nahrung anzubieten habe. Doch bevor es zum Äußersten kommt, werden sie glücklicherweise von einer spanischen Galeone aufgegriffen. Der Kapitän ist gerade damit beschäftigt, eine Meuterei niederzuschlagen, und so werden Red und Jean-Baptiste ohne viel Federlesen zusammen mit den Aufrührern in Ketten gelegt. Kaum dem Schiffskerker entronnen versucht Jean-Baptiste, sich an die schöne Nichte des spanischen Gouverneurs heranzumachen, die auch auf dem Schiff weilt. Red wittert seine Chance: Er plant, das Kommando des Schiffs und einen goldenen Aztekenthron an sich zu reißen, indem er eine weitere Meuterei anzettelt und Don Alfonso mit María-Dolores erpresst. Doch der Plan droht zu scheitern - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Matthau (Captain Thomas Bartholomew Red) Cris Campion (Frosch) Charlotte Lewis (Edelfräulein Dolores) Roy Kinnear (Dutch) Roger Ashton-Griffiths (Moonhead) Damien Thomas (Don Alfonso) Olu Jacobs (Boomako) Originaltitel: Pirates Regie: Roman Polanski Drehbuch: Gérard Brach, Gérard Brach, Roman Polanski Kamera: Witold Sobocinski Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 12