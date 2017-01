Niederlande 1 22:15 bis 23:00 Sonstiges Het Familiediner NL 2017 HDTV Merken Berts hulp is weer hard nodig. Zo zijn er drie zussen die al drie jaar ruzie hebben. En dat allemaal nadat ze het plan hadden opgevat om samen gezellig een week op vakantie te gaan naar de Wadden. Afspraak was dat niemand zijn kinderen meeneemt. Als een zus het dan toch oppert om haar zoon mee te nemen, is de reactie niet mals. Gevolg? Twee zussen praten al drie jaar niet meer met haar. Een nicht grijpt naar een laatste redmiddel: ze neemt contact op met Het Familiediner. In de sorry-limo neemt deze keer een vrolijke Amsterdamse dame plaats. Zij wil niets liever dan het weer goedmaken met haar oude, beste vriendin. Ze hoopt dat een dinerbon een handje kan helpen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bert van Leeuwen Originaltitel: Het familiediner