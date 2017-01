History 22:20 bis 23:10 Dokusoap Will & Elo - Die Autotuner Der VW GB 2014 Stereo 16:9 Merken Will ist im Herzen ein Hippie und kauft einen VW Bulli von 1966 mit geteilter Frontscheibe. Elo will ihn aber nicht einfach in ein beliebiges Flower-Power-Mobil verwandeln. Er beschließt, den Bus in eine luxuriöse Suite umzubauen. Mit Holzeffekt-Finish, edlen Ledersitzen, einem Plasmafernseher und einer Bar bekommt das Gefährt eine echte Luxusausstattung. Außerdem hat Elo noch ein anderes Problem: Er hat zugestimmt, dass in seinem Museum Modefotos gemacht werden dürfen. Nun macht er sich aber Sorgen, dass das Model mit ihren Absätzen den Lack zerkratzen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Wheels Altersempfehlung: ab 12