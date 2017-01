History 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Aus die Maus USA 2014 Stereo 16:9 Merken Rick versteigert in Hollywood einige der coolsten Stücke des Pfandhauses. Zu Hause in Las Vegas sehen sich Corey und Chum einen Ultra-4-Rennwagen an. Rick besucht eine der größten Micky-Maus-Sammlungen der Welt und während er in L.A. ist, kommt Chum auf die Idee, dass das Pfandhaus seine eigene Auktion veranstalten sollte. Es wird sich zeigen, ob diese Idee Erfolg hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12