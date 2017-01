TNT-Serie 20:15 bis 21:50 Actionfilm Rush Hour USA 1998 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als seine Tochter entführt wird, setzt der chinesische Konsul in L.A. alles daran, sein Kind wieder in Freiheit zu sehen. Doch das FBI ist wenig begeistert davon, dass ein Spezialist der chinesischen Polizei auf amerikanischem Boden ermitteln soll und stellt Inspector Lee mit Detective James Carter einen eigenen Mann zur Seite, der Lees Ermittlungen behindern soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Inspektor Lee) Chris Tucker (James Carter) Ken Leung (Sang) Tom Wilkinson (Thomas Griffin/Juntao) Elizabeth Peña (Tania Johnson) Tzi Ma (Konsul Han) Chris Penn (Clive Cod) Originaltitel: Rush Hour Regie: Brett Ratner Drehbuch: Ross LaManna, Jim Kouf Kamera: Adam Greenberg Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 12