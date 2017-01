TNT Comedy 20:15 bis 20:35 Comedyserie Two and a Half Men Hinterlistig und verschlagen USA 2012 16:9 Merken Walden leidet immer noch unter der Trennung von Zoey. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, gehen Alan und Lyndsey mit Walden essen. So weit, so gut - doch in dem Lokal treffen sie zufällig auf Zoey und ihren neuen Lover. Walden ist verzweifelt. Lyndsey startet einen letzten Versuch, um ihn wieder aufzumuntern und arrangiert Dates mit einigen ihrer Freundinnen. Keine gute Idee, denn alle Treffen verlaufen katastrophal. Für Walden steht fest: Er bleibt Single! Als er jedoch kurze Zeit später ausgerechnet Charlies Stalkerin Rose begegnet, ändert sich das ganz schnell... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Melanie Lynskey (Rose) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Sophie Winkleman (Zoey) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 12