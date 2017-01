Classica 22:25 bis 00:45 Oper Verdi, Nabucco I 2009 Stereo 16:9 Merken Aus dem Teatro Regio di Parma: "Nabucco" von Giuseppe Verdi (1813-1901). Musikalische Leitung: Michele Mariotti - Inszenierung: Daniele Abbado. Mit Leo Nucci (Nabucco), Dimitra Theodossiu (Abigaille), Anna Maria Chiuri (Fenena), Riccardo Zanellato (Zaccaria). "So will Verdi gespielt werden: mit großer Geste und Wucht in den oratorienhaften Massenszenen, doch dann auch mit der belebten lyrischen Zartheit, ohne die Verdis Musik pures Technicolor bleiben würde" (FAZ). Weltberühmt wurde Verdis Frühwerk Nabucco (1842) durch den Gefangenenchor "Va pensiero sull'ali dorate" (Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Leo Nucci (Nabucco) Dimitra Theodossiou (Abigaille) Anna Maria Chiuri (Fenena) Riccardo Zanellato (Zaccaria) Bruno Ribeiro (Ismaele) Cristina Giannelli (Anna) Mauro Buffoli (Abdallo) Originaltitel: Verdi, Nabucco Musik: Giuseppe Verdi