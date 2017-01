National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokusoap Outsiders - Leben in der Wildnis Höhlenbewohner USA 2016 2017-01-17 09:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Keine Frage: Das Leben in der Wildnis hat seinen Preis. Fast täglich gibt es unzählige Widrigkeiten und Probleme, mit denen die "Outsider" klarkommen müssen. Doc and Jeanny Leverett etwa sind als Selbstversorger zwingend auf ihren Garten angewiesen. Als dieser von einem Schwarzbären verwüstet wird, haben sie ein gewaltiges Problem. Bei Bärenklaue wiederum geht in Sachen Fortbewegung und Transport nichts ohne seine Pferde. Als eines davon krank wird, ist guter Rat teuer. Und auch Joe Ray und Dan Burton werden mit stetig neuen Herausforderungen konfrontiert, die sie immer wieder an ihre Grenzen bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outsiders: Living Off the Edge