TNT Film 20:15 bis 21:55 Komödie See Spot Run USA, AUS 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Postbote Gordon ist in seine Nachbarin, die alleinerziehende Stephanie, verliebt. Als die überraschend verreisen muss, bietet er kurzerhand an, auf deren kleinen Sohn aufzupassen. Richtig turbulent wird es, als überraschend ein Hund in Gordons Postauto springt. Wie sich herausstellt, ist der Vierbeiner von der Polizei als Drogenschnüffler ausgebildet worden und nun einem Ganoven auf der Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Arquette (Gordon) Angus T. Jones (James) Michael Clarke Duncan (Murdoch) Paul Sorvino (Sonny Talia) Leslie Bibb (Stephanie) Anthony Anderson (Benny) Sarah-Jane Redmond (Agent Sharp) Originaltitel: See Spot Run Regie: John Whitesell Drehbuch: George Gallo, Gregory Poirier, Dan Baron, Chris Faber Kamera: John S. Bartley Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6