Sky Krimi 22:40 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 178 Keiner hat's gesehen D 2010 Stereo 16:9 HDTV In einem Restaurant in dem man in völliger Dunkelheit speist, wird Eckardt Ziesler vergiftet. Ermittlungen ergeben, dass der Tote eine Geliebte hatte. Ist Frau Ziesler aus Eifersucht zur Mörderin geworden? Oder hat Veras Ehemann Friedhelm Engelbrecht seinen Konkurrenten aus dem Weg geräumt? Verdächtigt wird auch Restaurant- und Gutshofbesitzer Herrmann Glockner. Er hatte Schweine als gefälschte Bioware an Zieslers Supermarktkette verkauft. Hat er Ziesler vergiftet, nachdem dieser ihm drauf gekommen ist? Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Jörg Lawerentz Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6