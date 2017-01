Sky Sport Austria 23:15 bis 01:15 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Rapid Wien - FC Red Bull Salzburg, 6. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vizemeister fordert den Meister. Normalerweise müsste es beim Duell Rapid vs. Salzburg um Rang eins gehen, doch beide Klubs sind etwas holprig in die neue Saison gestartet. Mit jeweils zehn Zählern kämpfen die beiden erstmal um den dritten Platz. In Wolfsberg kamen die Hütteldorfer nicht über ein 1:1 hinaus. Gerechtfertigt, findet Rapid-Trainer Mike Büskens: "Es war eine kampfbetonte Partie und in solchen Spielen kann man nicht erwarten, dass wir drei bis vier Tore schießen." Das dürfte aber im Duell mit den "Roten Bullen" vonnöten sein, zumal Salzburg nach drei Liga-Dreiern an Fahrt aufnimmt. Doch das neunte Aus in der Champions-League-Quali sorgte für Enttäuschung und hängende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie