Sky Cinema Family HD 22:15 bis 00:05 Drama Step Up USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Bad Boy Tyler (Channing Tatum) muss 200 Stunden Sozialarbeit ableisten. In einer Ballettschule! Als er Tanzpartner der schönen Nora (Jenna Dewan) wird, ist der Job gar nicht mehr so schlimm. Bald knistert es gewaltig zwischen dem Streetdancer und der Upperclass-Ballerina. - Das Regiedebüt von Starchoreografin Anne Fletcher reißt durch fette Beats und heiße Moves mit. In Nebenrollen: "Six Feet Under"-Star Rachel Griffiths und R&B-Sänger Mario. Schauspieler: Channing Tatum (Tyler Gage) Jenna Dewan-Tatum (Nora Clark) Damaine Radcliff (Mac Carter) De'Shawn Washington (Skinny Carter) Mario (Miles Darby) Drew Sidora (Lucy Avila) Rachel Griffiths (Director Gordon) Originaltitel: Step Up Regie: Anne Fletcher Drehbuch: Duane Adler, Melissa Rosenberg Kamera: Michael Seresin Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6