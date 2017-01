Spiegel Geschichte 22:55 bis 23:40 Dokumentation Die sexuelle Revolution Mutter der Aufklärung D 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Wenige Jahre nach Kriegsende veränderte eine mutige und zugleich geschäftstüchtige Frau mit ihren Ideen die Einstellungen der Deutschen zum Sex. Beate Uhses in Flensburg gegründetes Unternehmen fing klein an, als Versandhaus für Kondome und Büchern zum Thema "Ehehygiene". Sehr schnell folgten Sex-Shops, Beate Uhse breitete sich über ganz Deutschland aus - und weit darüber hinaus. Schon bald dominierte das Geschäft mit Videokabinen und Pornofilmen den Markt. Der Mauerfall bescherte dem Unternehmen einen Boom: Beate Uhse war als erste im Osten vor Ort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die sexuelle Revolution Altersempfehlung: ab 12