Fakt ist! Aus Erfurt Farblabor Mitteldeutschland - Koalitionstest für die Bundestagswahl D 2017 Rot-Rot-Grün ist finanzpolitisch und innenpolitisch der Ruin für ein Land." Davon ist Jens Michel, der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen, überzeugt. Er findet die grün-schwarze Koalitionsregierung in Baden-Württemberg interessant, nur die Grünen in Sachsen seien noch nicht so weit. Cornelia Lüddemann, die Chefin der GRÜNEN-Fraktion in Sachsen-Anhalt, befürchtet den Verlust des Markenkerns von Parteien, bei der Beteiligung in verschiedenfarbigen Koalitionen. Die Grünen in Sachsen-Anhalt würden sich daher jetzt auf drei Kernthemen konzentrieren. Bei anstehenden Bundesratsentscheidungen würden ganz klare "rote Linien" benannt. Susanne Hennig-Wellsow, die Fraktionschefin der Linken in Thüringen, verweist auf einen neuen Politikstil, bei dem alle Koalitionspartner auf Augenhöhe miteinander verhandelten. Die von ihr geleitete größte Fraktion müsse sich da manches Mal zurücknehmen und es dürfe keine Schmerzgrenzen geben. So funktioniere Demokratie nun mal. Carsten Schneider, der Vize-Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, stellt ganz pragmatisch klar: "Die Frage ist nicht, wer ist mein Lieblingspartner, sondern, wessen Programm passt am besten zu den SPD-Inhalten." Einig sind sich alle, dass Koalitionen immer abhängig sind von dem Vertrauen der handelnden Personen zueinander. Taugen Koalitionen in Ländern als Modelltest für den Bund? Wie sehr verändern unterschiedliche Koalitionsbeteiligungen eine Partei? Welche Folgen hat das für ihr eigenes Image und für ihre Wähler? Welche Inhalte sind für Wahlentscheidungen ausschlaggebend? Moderation Dr. Andreas Menzel und Lars Sänger. Die Zuschauer können im Vorfeld und während der Sendung ihre Fragen und Meinungen zum Thema im Live-Chat unter www.mdr.de/fakt-ist mitteilen. Gäste: Jens Michel (finanzpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen), Cornelia Lüddemann (Chefin der Grünen-Fraktion in Sachsen-Anhalt), Susanne Hennig-Wellsow (Fraktionschefin der Linken in Thüringen), Carsten Schneider (Vize-Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion)