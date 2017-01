Niederlande 2 20:25 bis 21:10 Sonstiges De slimste mens NL 2015 HDTV Merken Wie treedt deze winter in de voetsporen van Arjen, Pieter, Owen, Art, Tom en Diederik? Wie wordt deze winter De slimste mens? Onder leiding van Philip Freriks en het kritisch oog van jurylid Maarten van Rossem gaan dagelijks drie prominente Nederlanders de strijd aan in de vragenarena. Met de 200e uitzending op 1 januari is dit seizoen wel een speciale te noemen. Dit jaar doen o.a. mee: wijnboer Ilja Gort, cabaretière Sanne Wallis de Vries, zanger Ernst Daniel Smid, sterrenkundige Govert Schilling, ChristenUnie-politicus Gert-Jan Segers, columniste Ancilla Tilia, presentator Filemon Wesselink, zangeres Ryanne van Dorst (beter bekend als Elle Bandita) en wielrenner Thomas Dekker. In Google-Kalender eintragen Moderation: Philip Freriks Originaltitel: De slimste mens