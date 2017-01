Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Die Rocker-Trolle USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Großvater und Jake wollen ein Wochenende in einem Meister und Schüler-Trainingslager verbringen. Trixie, Fu Dog und Spud sollen so lange Großvaters Laden hüten. Spud braucht einen großen Teil von Fu Dogs magischen Ingredienzen auf. Als Fu Dog auf dem magischen Basar Nachschub beschaffen will, erfährt er, dass dort gerade Rocker-Trolle wüten. Mit Trixie und Spud in Drachenkostümierung will er die - eigentlich sehr ängstlichen - Bergtrolle vertreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Laura McCreary, Eddie Guzelian Musik: Kat Green, Billy Lincoln Altersempfehlung: ab 6