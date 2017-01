FOX 21:00 bis 21:55 Comedyserie Shameless - Nicht ganz nüchtern Zug um Zug USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der eiskalte Chicagoer Winter nähert sich unaufhaltsam, doch es sind nicht in erster Linie die Witterungsbedingungen, die Frank zusetzen: Das Familienoberhaupt der Gallaghers leidet nach wie vor extrem unter dem Tod seiner Freundin Bianca. Gleichzeitig treibt Franks neu gewonnene generelle Wertschätzung für das Leben seine Kinder förmlich in den Wahnsinn. Fiona hat unterdessen gleich an zwei Baustellen zu kämpfen: Sie muss ihren labilen Bruder Ian dazu bewegen, endlich seine Medikamente zu nehmen und ihre Schwester Debbie davon überzeugen, einen Schwangerschaftstest zu machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Jeremy Allen White (Lip Gallagher) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Shanola Hampton (Veronica Fisher) Steve Howey (Kevin Ball) Emma Kenney (Debbie Gallagher) Originaltitel: Shameless Regie: Christopher Chulack Drehbuch: John Wells Kamera: Kevin McKnight