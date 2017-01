Kinowelt 23:15 bis 00:40 Horrorfilm Deep in the Woods F 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe von Schauspielern soll bei einem Kindergeburtstag auftreten. Die Party ist ein Erfolg, doch den Schauspielern fällt auf, dass sich die Kinder und der Großvater seltsam verhalten. Die Spannung steigt, als die Polizei eintrifft, um die Anwesenden vor einem Mörder zu warnen, der in der Gegend sein Unwesen treibt. Nachdem die Polizisten wieder gegangen sind, stirbt ein Partygast nach dem anderen unter mysteriösen Umständen. "Geschickt setzt Regisseur Lionel Delplanque das Horrorgeschehen in Szene. Immer wieder mischen sich surreale Bilder, ungewöhnliche Kamerafahrten und Schlüssellochblicke mit ausdrucksstarker Verkörperung von Angst und Unvernunft." (Quelle: cineclub.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clotilde Courau (Sophie) Clément Sibony (Mathieu) Vincent Lecoeur (Wilfried) Alexia Stresi (Jeanne) Maud Buquet (Mathilde) Francois Berléand (Axel de Fersen) Denis Lavant (Stéphane) Originaltitel: Promenons-nous dans les bois Regie: Lionel Delplanque Drehbuch: Lionel Delplanque, Annabelle Perichon Kamera: Denis Rouden Musik: Jérôme Coullet Altersempfehlung: ab 18