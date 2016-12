Niederlande 2 19:45 bis 20:25 Sonstiges NOS Oranje Jaaroverzicht NL 2016 HDTV Merken Het jaar 2016 gaat voor de Oranjes de boeken in als het jaar van financiële kwesties en van drie staatsbezoeken. De financiën van het Koninklijk Huis haalden een paar keer het nieuws. Een vermeende, nog door prins Bernhard gesloten, belastingdeal bijvoorbeeld. Of de toekomstige uitkering aan kroonprinses Amalia. Een goede aanleiding om de uitgaven voor het koningshuis eens overzichtelijk op een rijtje te zeten. Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland waren het afgelopen jaar de bestemmingen van een staatsbezoek. De NOS reisde met het koningspaar mee en dus keren in dit jaaroverzicht de hoogtepunten van die reizen nog eens terug. Daarnaast blikt presentator Astrid Kersseboom vanzelfsprekend terug op jaarlijkse ijkpunten als Koningsdag, de Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Prinsjesdag. In Google-Kalender eintragen Moderation: Astrid Kersseboom Originaltitel: NOS Oranje jaaroverzicht