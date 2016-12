Das Erste 22:10 bis 00:50 Show Wer weiß denn sowas XXL - Weihnachtsspecial D 2016 Merken Gäste: Uschi Glas, Elmar Wepper, Veronica Ferres, Jürgen von der Lippe, Ralf Schmitz und Christoph Harting In dieser XXL-Folge von "Wer weiß denn sowas?" stellen sich neben Superhirn Bernhard Hoecker und Quizmaster Elton wieder sechs weitere Prominente den amüsanten und skurrilen Fragen von Moderator Kai Pflaume. Hinter den 12 Kategorien der interaktiven Spielwand verbergen sich wie immer Fragen aus Wissenschaft und Alltagsleben wie zum Beispiel: Unter welcher Bedingung werden die Blätter des Weihnachtssterns farbig? (12 Stunden Dunkelheit pro Tag). Warum hängen sich die Amerikaner Gewürzgurken in den Weihnachtsbaum? (Weil sie es für eine deutsche Tradition halten). Wie kann ich meinen Fahrradreifen schneesicher machen? (Mit Kabelbindern). Zu jeder Frage gibt es einen Auflösungsfilm oder ein erklärendes Live-Experiment im Studio. In drei ebenso spannenden wie unterhaltsamen Runden spielen die Rateteams um Bares für ihren Studioblock. Denn zu Beginn der Show müssen sich die Zuschauer im Studio entscheiden, ob sie sich auf die Seite von Bernhard Hoecker oder die von Elton setzen. Am Ende jeder Runde wird der erspielte Gewinn unter den Studiozuschauern aufgeteilt, die richtig getippt haben. Im anschließenden Finale spielen die Gewinner der ersten drei Runden um 50.000 Euro für einen guten Zweck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kai Pflaume Gäste: Gäste: Bernhard Hoecker, Elton. Gäste: Uschi Glas, Elmar Wepper, Veronica Ferres, Jürgen von der Lippe, Ralf Schmitz, Christoph Harting Originaltitel: Wer weiß denn sowas XXL - Weihnachtsspecial