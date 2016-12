ARD alpha 19:30 bis 20:00 Magazin Faszination Wissen Plastik - Erfolgsgeschichte oder Zeitbombe? D 2016 2016-12-23 16:00 Live TV Merken Im Jahr 1950 waren es weltweit noch 1,7 Millionen Tonnen Plastik, die produziert wurden, im Jahr 2014 schon über 300 Millionen Tonnen. Eine Gesellschaft ohne Plastik ist nicht mehr vorstellbar, es hat viele Vorteile. Aber auch eine ganze Menge Nachteile: In Sandproben von Stränden finden Wissenschaftler inzwischen bis zu 30 Prozent Plastik. Kläranlagen haben keine Chance gegen Chemiefasern aus Plastik oder winzige Polyethylen-Kügelchen aus Pflegeprodukten wie Peeling-Cremes oder Duschbädern. Allein die Donau schwemmt jeden Tag rund 4,2 Tonnen Kunststoff ins Meer. Doch welche Folgen hat das für unsere Gesundheit? Was geschieht mit der Umwelt, wenn die Plastikproduktion so weitergeht, und welche Möglichkeiten und Tricks gibt es für den Einzelnen, den Plastikverbrauch zu reduzieren? Kaum zu glauben, dass Plastik trotzdem oft umweltfreundlicher ist, als viele seiner Werkstoff-Konkurrenten. Konkurrenzlos billig ist es sowieso meistens. Und deswegen überall anzutreffen. Kann man Plastik also überhaupt noch ersetzen? Und wenn wodurch? Wie sieht es aus mit abbaubaren Öko-Kunststoffen? Und was wird der langfristige Preis sein, den wir und die Umwelt für unsere Plastik-Welt zahlen? Das alles wollen wir diese Woche in Faszination Wissen einmal beleuchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen