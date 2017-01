Isa von Brede übernimmt die Vertretung von Marina Bischoff, die die Partneragentur "Hopefully Love" verklagen will. Auf ihrer Webseite präsentiert die Agentur attraktive Männer aus dem gehobenen Mittelstand. Tatsächlich aber seien zu den Treffen immer wieder wenig emphatische Langweiler erschienen, beklagt sich Marina Bischoff ... In Google-Kalender eintragen