RTS Deux 22:50 bis 00:25 Sonstiges Norvège, les témoins du massacre Stereo Merken 77 morts et plus de 150 blessés. Ce 22 juillet 2011, la Norvège a vécu son pire carnage depuis la Seconde Guerre mondiale. L'attentat d'Oslo et la tuerie d'Utoya perpétrés par Anders Behring Breivik ont durablement traumatisé le pays. Aujourd'hui, témoins, parents des victimes, policiers et officiels en livrent le récit, minute par minute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Svein Baerer