KI.KA 12:55 bis 13:20 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Der Heilige / Die Im-Stich-Lasser USA, IRL, D, GB 2011-2015 Stereo 16:9 HDTV Der Heilige: Gumball kann einfach nicht glauben, dass es auf der Welt jemanden geben soll, der so nett wie Alan ist. Fortan setzt er alles daran, Alan zu verärgern und endlich aus der Fassung zu bringen. Die Im-Stich-Lasser: Gumball kann sich eigentlich immer auf seinen besten Freund verlassen, doch als er in der Bibliothek von Tina bedroht wird, ist Darwin plötzlich verschwunden. Gumball fühlt sich im Stich gelassen. Originaltitel: The Amazing World of Gumball Regie: Mic Graves, Ben Bocquelet, Antoine Perez, Karin Lehmann Drehbuch: Jon Foster, James Lamont, Ben Bocquelet, Mic Graves, Karin Lehmann Musik: Ben Locket