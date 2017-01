ORF 1 20:15 bis 21:40 Fantasyfilm Maleficent - Die dunkle Fee USA, GB 2014 Nach einer Vorlage von Charles Perrault, Erdman Penner 2017-01-15 01:00 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die junge Fee Maleficent lebt mit anderen Fabelwesen friedlich in einem Feenwald. In dem Menschenjungen Stefan hat Maleficent einen engen Freund gefunden, dem sie auch ihr Herz schenkt. Als Stefan aus Machtgier der Fee die Flügel abschneidet, nimmt die zutiefst enttäuschte Maleficent Rache, indem sie Stefans zukünftige Tochter verflucht, die an ihrem 16. Geburtstag in ewigen Schlaf fallen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelina Jolie (Maleficent) Elle Fanning (Prinzessin Aurora) Sharlto Copley (König Stefan) Sam Riley (Diaval) Imelda Staunton (Knotgrass) Juno Temple (Thistletwit) Lesley Manville (Flittle) Originaltitel: Maleficent Regie: Robert Stromberg Drehbuch: Linda Woolverton Kamera: Dean Semler Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12