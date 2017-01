ORF 1 20:15 bis 22:20 Drama Der große Gatsby AUS, USA 2013 Nach dem Buch von F. Scott Fitzgerald Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Leonardo DiCaprio brilliert als rätselhafter Millionär Jay Gatsby: In Nick Carraways Alltag, der auf der Suche nach dem amerikanischen Traum nach New York gekommen ist, dreht sich plötzlich alles um seinen Nachbarn Jay Gatsby. Der junge Börsenhändler erfährt, was es heißt, in der Liga der Reichen mitzuspielen, als er zu einer von Gatsbys legendären Partys eingeladen wird. Schon bald findet er sich inmitten von Illusionen, Affären und Täuschungsmanövern wieder ... New York, 1922: Das Geschäft an der Wall Street boomt. Mit exzessiven Partys feiert die Oberklasse ihren scheinbar unerschöpflichen Erfolg in den Roaring Twenties. Auch der junge, gescheiterte Autor Nick Carraway zieht ins reiche Long Island, um als Börsenmakler dem schnellen Geld hinterherzujagen. Zwar lebt er hier nur in einem bescheidenen Häuschen - doch der Zufall will es, dass sein Heim direkt neben dem mondänen Anwesen des mysteriösen Playboys Jay Gatsby liegt. Der große Unbekannte lädt ihn tatsächlich auf eine seiner legendären Partys ein. Und zu Nicks großem Erstaunen hat er sogar ein sehr persönliches Interesse an ihm - oder genauer gesagt, an Nicks Cousine Daisy, die am anderen Ufer gegenüber von Gatsbys Mega-Villa lebt. Wie sich herausstellt, hatten sich Gatsby und Daisy während des Krieges kennengelernt. Doch als er nicht zurückkehrte, heiratete Daisy den herzlosen Millionenerben Tom Buchanan. Je mehr Nick in den Strudel der oberflächlichen Vergnügungen der High Society eintaucht, umso mehr ist er fasziniert von Gatsbys übergroßem Idealismus, der ihn trotz seiner offensichtlichen Verbindungen zur Unterwelt von den anderen unterscheidet. Doch ihm wird auch klar, dass das Leben seines schwerreichen Freundes einer gewaltigen Illusion gleicht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Jay Gatsby) Carey Mulligan (Daisy Buchanan) Tobey Maguire (Nick Carraway) Joel Edgerton (Tom Buchanan) Isla Fisher (Myrtle Wilson) Jason Clarke (George Wilson) Adelaide Clemens (Catherine) Originaltitel: The Great Gatsby Regie: Baz Luhrmann Drehbuch: Baz Luhrmann, Craig Pearce Kamera: Simon Duggan Musik: Craig Armstrong Altersempfehlung: ab 12

