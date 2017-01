ORF 1 10:35 bis 11:15 Arztserie Grey's Anatomy Ein Schritt zu weit USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Erstmals lässt Derek bei einer Hirnoperation Lexie den Eingriff durchführen. Kurz darauf wird er zu einer anderen Operation gerufen. Lexie muss allein weitermachen. Sie erhält Unterstützung durch Meredith, die ihrer Schwester assistiert. Jacksons Mutter Catherine taucht erneut im Seattle Grace auf und findet zunehmend Gefallen an Richard. Indes verdächtigt Cristina ihren Mann, sie zu betrügen. Sie glaubt, Owen habe ein Verhältnis mit Schwester Emily. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Edward Ornelas Drehbuch: William Harper Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12