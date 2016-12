RTL TVI 20:45 bis 22:35 Komödie Rien à déclarer F 2010 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Rivalités douanières de part et d'autre de la frontière... 1er janvier 1993, à la veille du passage à l'Europe... Jacques Janus et son épouse française Irène dirigent un café-restaurant belge à la frontière de Courquain, qu'ils essaient de vendre en urgence. De part et d'autre de leur établissement se trouvent les douanes. Du côté belge, le douanier Ruben Vandevoorde, un francophobe hystérique, tradition familiale oblige, fait sa loi. Du côté français, le douanier Mathias Ducatel, un individu calme et paisible, courtise la belle Louise, qu'il compte demander en mariage. Mais pour ce faire, il doit obtenir l'accord du frère de la jeune femme, qui n'est autre que Ruben en personne ! Un jour, à la frontière, Ruben intercepte le dénommé Tiburce, un trafiquant de drogue, qui réussit à prendre la fuite. Les douaniers mettent alors en place une brigade mobile et Mathias se porte volontaire pour faire équipe avec Ruben. Il compte profiter de cette occasion pour se rapprocher de Ruben. Mais la coopération est difficile, et Louise se désespère... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benoît Poelvoorde (Ruben Vandevoorde) Julie Bernard (Louise Vandevoorde) François Damiens (Jacques Janus) Olivier Gourmet (Le prêtre de Chimay) Joachim Ledeganck (Léopold Vandevoorde) Jean-Paul Dermont (Le père Vandevoorde) Eric Godon (Le chef Willems) Originaltitel: Rien à déclarer Regie: Dany Boon Drehbuch: Dany Boon , Yaël Boon Musik: Philippe Rombi Altersempfehlung: ab 12