Motorsport V8 Supercars 2016 - Sydney Motorsport Park SuperSprint, 2. Lauf AUS 2016 Das Sonntagsrennen der australischen V8 Supercars im Sydney Motorsport Park in Eastern Creek findet über 51 Runden und einer Distanz von 200 km statt. Im Vorjahr konnte Caz Mostert die Ziellinie als erster überqueren, nachdem Scott McLaughlin von der Pole Position ins Rennen gestartet ist. Originaltitel: V8 Supercars