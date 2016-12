RTL TVI 19:45 bis 20:30 Sonstiges Au coeur de la magie Disney Les petits secrets des grandes histoires Stereo Merken Un document exceptionnel qui permet, enfin, de découvrir les coulisses du monde Disney : un empire gigantesque qui vient de fêter à Los Angeles les 60 ans du premier parc d'attractions au monde ! Depuis la star absolue Mickey et sa création par Walt Disney il y a plus de 90 ans, jusqu'aux coulisses du parc Disneyland Paris et ses secrets derrière les décors, en passant par l'histoire de cet homme complexe qu'est Walt Disney, l'homme le plus oscarisé de toute l'histoire du cinéma... Le succès était pourtant loin d'être gagné d'avance... D'emprunts en hypothèques, Walt Disney n'a jamais baissé les bras... Son empire aujourd'hui est colossal, et la Reine des neiges est sa plus grande réussite... alors que cette fois encore, personne n'avait imaginé un tel succès : 2 oscars, un refrain planétaire, une recette au box-office d'un milliard de dollars ! Vous allez découvrir pourquoi le château de la Belle au bois dormant de Disneyland Paris est différent des autres, pourquoi les maisons de Mainstreet sont si rassurantes, comment et pourquoi les musiques de Disney sont aussi importantes et comment elles ont été composées... Une véritable incursion dans le monde de Disney, ses films, ses musiques, ses spectacles et ses parcs ! In Google-Kalender eintragen Moderation: Thomas Van Hamme, Fanny Jandrain Originaltitel: Au coeur de la magie Disney