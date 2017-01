RTS Deux 13:15 bis 14:40 Sonstiges Tous en ch?ur, on chante Plamondon CH 2015 Stereo Merken Le concept est unique en Suisse : monter un concert exclusif qui rassemble 200 choristes amateurs romands, aux côtés d'artistes prestigieux, unis par leur passion commune pour la musique. L'artiste auquel a été confiée la partition de l'édition 2015 : Luc Plamondon, son nom sonne comme une légende. Qui n'a jamais chanté du Plamondon - Des centaines de chansons écrites, des milliers de mots gravés dans nos mémoires. De Starmania à Notre-Dame de Paris, le Québecois, résident montreusien depuis dix ans, a composé pour Julien Clerc, Diane Dufresne, Garou, Céline Dion, Johnny Hallyday et tant d'autres. Belle, Le SOS d'un terrien en détresse, Nuit magique, C?ur de rocker, Le monde est stone? le premier défi a été de sélectionner les chansons qui feront de cette édition 2015 de Tous en Ch?ur un moment très particulier. Et l'équipe a eu un sacré avantage ! Luc Plamondon a été l'acteur et l'artisan principal de ce spectacle. Et avait prévenu : il y aura bien sûr les incontournables mais aussi des petits bijoux peu entendus voire même parfaitement inédits. Le parolier a aussi été chercher quelques amis. Ceux-là mêmes auxquels il met en bouche des mots faits sur mesure. Attendez-vous à de belles surprises ! Enfin, pour donner corps à tout ça, il y a l'incontournable Jacky Locks, magicien des sons vocaux. C'est certain, avec Luc et Jacky, paroles et musiques, sublimées par les voix des 200 choristes romands, vont prendre une dimension hors norme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Maurane, Bastian Baker, Brigitte Boisjoli, Marie-Josée Lord, Mélanie Rome, Bruno Pelletier Regie: Grégory Stergiou