RTS Deux 21:30 bis 22:55 Sonstiges Pinot simple flic F 1984 Stereo Untertitel Merken Robert Pinot est gardien de la paix à Paris dans le XIIIe arrondissement. Dans les années 80, on ne disait pas encore "représentant des forces de l'ordre", mais "gardien de la paix". Pinot est un flic ordinaire qui est mal noté par ses supérieurs à cause de ses gaffes répétées. Un jour, il laisse échapper Josyane, dite Marilou, une jeune toxicomane, voleuse à la tire. Par hasard, en patrouillant avec Blanchard, il la retrouve, l'arrête, en tombe amoureux. Mais les choses ne sont pas aussi simples et Pinot simple flic tente de la soustraire à l'emprise de Tony, son dealer, dont elle est amoureuse? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Jugnot (Robert Pinot) Fanny Bastien (Josyane Krawczyk) Patrick Fierry (Tony) Pierre Mondy (Rochu) Jean-Claude Brialy (Morcy) Jean Rougerie (Vaudreuil) Gérard Loussine (Blanchard) Originaltitel: Pinot, simple flic Regie: Gérard Jugnot Drehbuch: Christian Biegalski, Pierre Geller, Gérard Jugnot Musik: Louis Chédid

