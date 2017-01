TV5 02:53 bis 03:46 Sonstiges Les femmes et le champagne F 2012 Merken Vigneronnes ou PDG, les héroïnes contemporaines de ce film sont d'éminentes professionnelles de l'industrie du champagne. Qu'elles soient les héritières d'une dynastie ou des " égéries " du fameux vin effervescent français, leur histoire avec le champagne et la Champagne, c'est d'abord une histoire de transmission et d'héritage culturel. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Les femmes et le champagne Regie: Stéphane Kopecky

