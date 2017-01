ATV 2 22:20 bis 23:24 Dokusoap Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida! Faschingsprinz, OIDA! A 2012 2017-01-17 02:45 Stereo Merken Am Rosen-Ball hat Blondie Sabrina in punkto Männern eine Pleite erlebt. Am Wilderer Gschnas soll ihr das kein zweites Mal passieren und deswegen hat sie ein Blind Date ausgemacht. Ein rotes Stoffherz dient als Erkennungshilfe und so macht sie sich aufgeregt auf die Suche. Ihr Herzblatt wartet bereits sehnsüchtig darauf gefunden zu werden und hat nach dem ersten Smalltalk auch schon Schmetterlinge im Bauch. Doch plötzlich hat Sabrina nur noch Augen für den König den König von Mallorca, Jürgen Drews. Ohne lange nachzudenken schenkt sie ihm ihr Herz und genießt es von ihm umschwärmt zu werden. Hinter die Bühne darf sie auch, im privaten Backstage-Bereich wird heftig geflirtet - Gerhard Klein probiert ein neues Kostüm aus und geht nun als Nonne. In Kärnten konnte er die Verkleidung aufgrund eines Magenproblems nicht mehr ausführen, doch am Tuntenball in Graz will er damit Frauen erobern. Sein Plan geht auf zwei hübsche Grazerinnen fühlen sich von ihm und seinem Kostüm angezogen. Beim Tanzen kommen sich Gerhard und seine Bekanntschaften näher - Doch das bunte Faschingstreiben hat auch seine Schattenseiten. Abseits von ausgelassenen Feiern kommt es immer wieder zu Rangeleien unter Betrunkenen. Bei einem Zeltfest in der Steiermark sind die Securitys gezwungen einzuschreiten, denn die Situation droht zu eskalieren. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida!

