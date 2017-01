ATV 22:20 bis 23:15 Krimiserie Rizzoli & Isles Stummer Zeuge USA 2011 2017-01-17 02:05 Stereo Merken Der junge Dante Moore muss mit ansehen, wie der von ihm verehrte afroamerikanische Aktivist Elmore Gregory aus einem vorbeifahrenden Wagen auf offener Straße erschossen wird. Da Dante den Täter als den skrupellosen Drogendealer Terrence Jones identifizieren kann, hofft Jane, dem Mann endlich den Prozess machen zu können. Denn obwohl Jones mehrere Morde zur Last gelegt werden, war es bisher aufgrund seiner einflussreichen Kontakte nicht möglich, ihn zu verurteilen. Zusammen mit der ambitionierten Anwältin Valerie Delgado bereitet Jane Dante auf den Prozess vor. Doch Jones will Dantes Aussage um jeden Preis verhindern?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Detective Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Dr. Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce McGill (Detective Vince Korsak) Lee Thompson Young (Detective Barry Frost) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Roselyn Sanchez (Assistant District Attorney Valerie Hudson) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Andy Wolk Drehbuch: Janet Tamaro, Elizabeth Benjamin Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12

