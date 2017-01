ATV 06:15 bis 07:00 Actionserie Revolution Traumfänger USA 2014 Stereo Merken Aaron erwacht in einer Welt, in der es Strom gibt und er noch immer mit Priscilla verheiratet und der Leiter seiner eigenen Firma ist. Aaron kann sich zwar noch an Vorkommnisse nach dem Blackout erinnern, doch seine Wahrnehmung von Realität verschwimmt zunehmend. Als Charlie plötzlich in der Hightech-Umgebung von Aarons Büro auftaucht, eröffnet sie ihm, dass alles um ihn herum nur in seinem Kopf stattfindet und von den Nanos simuliert wird, damit Aaron den Fehler in ihrem Programm behebt. Auf der Suche nach einer Lösung wendet sich Aaron an Rachel und Miles, die sich jedoch nicht an ihn erinnern können?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) David Lyons (Bass Monroe) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Elizabeth Mitchell (Rachel Matheson) Zak Orth (Aaron Pittman) Giancarlo Esposito (Tom Neville) JD Pardo (Jason Neville) Originaltitel: Revolution Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Ben Edlund, Paul Grellong Kamera: Jimmy Lindsey Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12

