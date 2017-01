BBC Entertainment 22:45 bis 23:15 Comedyserie The Wrong Mans Wanted Mans GB 2013 Merken Having agreed to take care of hunted and wounded Marat, Sam and Phil return back to Phil's house, where his mum Linda proves surprisingly resourceful. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Basden (Noel) Mathew Baynton (Sam) Stephen Campbell Moore (Smoke) Paul Cawley (Alan) James Corden (Phil) Emilia Fox (Scarlett) Dawn French (Linda) Originaltitel: The Wrong Mans Regie: Jim Field Smith Drehbuch: James Corden, Mathew Baynton, Tom Basden Musik: Kevin Sargent

