Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Das Virus D 1996 Merken Felix Meinhold hat mit seinen neun Jahren schon einiges gesehen und erlebt - seine Eltern reisen nämlich im Dienste der Wissenschaft bereits seit Jahren um die ganze Welt. Zuletzt waren sie für einen Auftrag in den Wäldern Afrikas stationiert. Bei einem Urlaub in Deutschland wird Felix plötzlich von periodischen Fieberschüben geplagt und muss in die Kinderklinik. Markus vermutet eine tropische Infektionskrankheit. Ist es etwa das gefürchtete Ebola-Virus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Reinthaller (Markus Kampmann) Jascha Salimi (Felix Meinhold) Monika Schwarz (Elisabeth Meinhold) Felix Bresser (Tom Geldermann) Wolfgang Greese (Prof. Rückert) Maria Furtwängler (Dr. Charlotte Weiß) Ralf Lindermann (Dr. Gregor Lüders) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Lothar Bellag Drehbuch: Uli Tobinsky