hr2 22:00 bis 22:30 Sonstiges Spätlese Ein Tag für die Eremiten-Presse Merken In Erinnerung an den Verleger Victor Otto Stomps und seine Eremiten-Presse fand am 25. September eine öffentliche Veranstaltung in seinem ehemaligen Schaffensort Oberursel statt. Unter anderem mit Lesungen der Lyriker Carolin Callies, Martin Piekar und Olaf Velte, die Texte aus dem eigenen Werk vortrugen. In Google-Kalender eintragen