NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 17. Januar 1932: Die Uraufführung des Theaterstücks "Die Mutter" von Bertolt Brecht Merken Bertolt Brecht war begeistert vom Roman "Die Mutter" des russischen Schriftstellers Maxim Gorki. Es ist die Geschichte einer ungebildeten, vom Leben erschöpften, Proletarierin. Ihr Sohn wird zum Ortsvorsitzenden der Sozialdemokraten. Als er verhaftet wird, setzt sie sein Werk fort und wird selbst zu einer Revolutionärin. Brecht erkannte in dieser Pelageja Nilowna eine große Persönlichkeit. Gemeinsam mit Hans Eisler, der die Musik komponierte, schuf Brecht ein Bühnenstück, in dem - wie bei ihm später häufiger - starke Frauen im Mittelpunkt standen. Die Hauptrolle spielte Helene Weigel. Das Stück wurde ein Erfolg. In der DDR stand es 20 Jahre auf dem Spielplan des Berliner Ensembles. Und 2003 wurde es erneut inszeniert - von Claus Peymann. In Google-Kalender eintragen