puls 4 22:15 bis 23:15 Dokusoap Die Urlaubstester - Zu Gast bei der Konkurrenz Das "Bellevue" in Bad Gastein / Der Drei-Sterne-Gasthof "Bacher" in Villach / Der "Gasthof Knappenwirt" in der Steiermark A 2014 2017-01-21 09:20 16:9