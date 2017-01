DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik Im Takt der Sarabande. Die Cembalistin Zuzana R??i?ková Merken Nach der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen im April 1945 erhielt sie ihr Leben - oder was davon noch übrig war - zurück. Zuzana R??i?ková war 18, und hinter ihr lag unsagbares Leid. Aber es gab etwas, an das sie sich immer geklammert und das ihr Halt gegeben hatte: eine Sarabande von Bach, die sie seit ihrer Inhaftierung in Theresienstadt auf einem Notenzettel bei sich trug. Diese Musik war der Grundstein ihrer Beschäftigung mit Bach, die drei Jahrzehnte später in einer bis heute unübertroffenen Gesamteinspielung seines Klavierwerks gipfelte. Im Januar 2017 wird Zuzana R??i?ková 90 Jahre alt. Johannes Jansen sprach in Prag mit der großen alten Dame des Cembalos über ihr Leben und die Musik. In Google-Kalender eintragen