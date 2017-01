Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur High School Das Angebrochene-Herz-Ding USA 2015 Merken Da ihnen schon bald der Stress der Highschool bevorsteht, beschließen CJ und ihre zwei besten Freunde, noch eine Reihe von Abenteuern an der Middle School zu bestehen, solange sie noch Dinge riskieren und Spaß haben können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack De Sena (Mr. Roberts) Henry Dittman (Mr. Martin) Max Ehrich (Ronbie Martin) Nicholas Furu (Dale Stubbs) Cydney Hansen (Gorgeous Girl / Student) Vanessa Howard (Amy Chu) Owen Joyner (Crispo Powers) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Scott Fellows