RTS Deux 23:00 bis 00:35 Sonstiges Cœur animal CH 2009 Stereo Untertitel Paul ne pense qu'à elle, à celle qui lui échappe. Il la voudrait plus près de lui, cette femme qui est la sienne et qui semble déjà ailleurs, en proie de la maladie de la mort. Il ne pense qu'à elle, l'inconnue qui partageait son lit, mais qu'il n'a jamais su aimer. Schauspieler: Olivier Rabourdin (Paul) Alexandra Karamisaris (Claudie) Magdalena Meier (Réceptionniste) Antonio Buil (Eusebio) Camille Japy (Rosine) Pierre-Isaie Duc (Camionneur) Franziska Kahl (Mère) Originaltitel: Coeur animal Regie: Séverine Cornamusaz Drehbuch: Marcel Beaulieu, Séverine Cornamusaz, Noëlle Revaz Musik: Evguéni Galpérine