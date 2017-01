RTS Deux 20:35 bis 22:20 Sonstiges Win Win CH, B 2013 Stereo Untertitel Merken Deux amis, Paul Girard, le maire "people" de Delémont qui brigue une carrière nationale, et Liu, un horloger chinois installé dans le Jura, décident d'organiser la demi-finale de Miss Chine en Suisse. Grâce à ce projet original et médiatique, Paul espère acquérir l'image de futur député que son parti lui refuse, et Liu s'ouvrir le marché chinois de la montre de luxe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Luc Couchard (Paul Girard) Xiaoxing Cheng (Liu Jun) Anne Comte (Véronique Girard) Guy Lecluyse (René Solis) Frédéric Recrosio (Vincent Genoud) Xin Wang (Ting Ting) Bing Yin (Chang) Originaltitel: Win Win Regie: Claudio Tonetti Drehbuch: Jacques Akchoti, Béatrice Guelpa, Claudio Tonetti Musik: Frédéric Vercheval Altersempfehlung: ab 12