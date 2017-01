ARTE 01:55 bis 03:40 Drama Das Frankenstein Projekt H, D, A 2010 Nach Motiven des Romans von Mary Shelley Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Junge läuft durch das weihnachtlich verschneite Budapest. Er bleibt vor einem verfallenden Mietshaus aus dem 19. Jahrhundert stehen. Hier lebt Viktória mit ihrem Mann Argeylan und dessen Tochter Tünde. In einem Teil des ansonsten leeren Gebäudes hat sich Viktór eingemietet, ein ehrgeiziger Regisseur, der dort einen Film vorbereitet. Als er Rudi sieht, ist er von ihm so fasziniert, dass er ihn gemeinsam mit Tünde vorspielen lässt. Viktór lässt die beiden einen Augenblick alleine - als er wiederkommt, ist Tünde tot und Rudi verschwunden. Die Polizei ermittelt ergebnislos - aber Viktória entdeckt den Jungen in einem entlegenen Zimmer des Hauses. Sie erkennt in ihm ihren Sohn, den sie kurz nach der Geburt in ein Heim gegeben hat. Der Vater des Kindes ist Viktór, der damals ein Teenager war und von dem Jungen nichts wissen wollte. Rudis zunehmend verzweifelte Versuche, von seinen Eltern angenommen zu werden, führen geradewegs in die Katastrophe - Der Roman "Frankenstein oder der moderne Prometheus" von Mary Shelley hat als Vorlage für zahllose Horrorfilme gedient. Auch Regisseur Kornél Mundruczó hat sich bei seinem "Frankenstein Projekt", das er zunächst auf einer erfolgreichen Europa-Tournee unter anderem bei den Wiener Festwochen - als Theaterstück inszenierte, von diesem berühmten klassizistisch-gotischen Werk der Weltliteratur inspirieren lassen. Doch entstand bei der filmischen Umsetzung kein Genrefilm im eigentlichen Sinne. Mundruczó lässt die Konventionen des Horrorfilms außer Acht, um die komplexe Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf in den Mittelpunkt zu rücken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Frecska (Rudi) Kitty Csikos (Magda) Kornél Mundruczó (Regisseur Viktór) Lili Monori (Mutter / Viktória) Miklós Székely B (Vater / Argeylan) Diána Kiss (Tünde) Sándor Terhes (Inspektor) Originaltitel: Szelíd teremtés - A Frankenstein-terv Regie: Kornél Mundruczó Drehbuch: Kornél Mundruczó Kamera: Mátyás Erdély Musik: Philipp Edward Kümpel, Andreas Moisa