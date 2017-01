ARTE 20:15 bis 21:15 Porträt Präsident Donald Trump USA 2017 2017-01-20 09:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Am 20. Januar wird Donald Trump seinen Eid als Präsident der USA leisten und ins Weiße Haus einziehen. Republikaner, Milliardär und ohne jegliche politische Vorerfahrung viele blicken sorgenvoll in eine Zukunft mit dem provokanten Geschäftsmann. Wer ist dieser politische Neuling? Was hat ihn geprägt, und wie konnte der Unternehmer und Milliardär gegen seine politisch erfahrene Kontrahentin Hillary Clinton gewinnen? Im Wahlkampf hat er vor allem mit rassistischen und frauenfeindlichen Äußerungen, Unterstützung der Waffenlobby und ultraliberalen Forderungen auf sich aufmerksam gemacht und offensichtlich mit solcher "Political Incorrectness" überragend viele Wähler in den USA von sich überzeugen können. Dabei war der Weg zu seiner Aufstellung als Kandidat lang: Anfangs glaubte kaum jemand daran, dass der laut rumpelnde Sonderling mit der besonderen Frisur genügend Delegiertenstimmen für eine Kandidatur sammeln würde. Mit starken Forderungen und Drohungen, wie der Errichtung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko oder stärkerer Zuwanderungskontrollen, wirkte er zunächst wie der chancenlose Rüpel des republikanischen Wahlkampfs. Und doch schied einer um den anderen Mitbewerber aus und brachte Trump dem Präsidentenamt ein Stück näher. Filmemacher Michael Kirk zeichnet in seinem Porträt "Präsident Donald Trump" die privaten und beruflichen Momente aus Trumps Leben nach, die bis jetzt keinen Platz in den großen Schlagzeilen fanden. Er beleuchtet Trumps Kindheit in Queens, seine Erfolge und Niederlagen als Geschäftsmann, Casinobesitzer und Reality-TV-Star. Aufzeichnungen aus dem Macht-Duell gegen Clinton enthüllen die Strategien, mit denen der politische Newcomer innerhalb kürzester Zeit die Mehrheit der Wähler für sich gewinnen und seine Rivalin ausstechen konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: President Trump Regie: Michael Kirk