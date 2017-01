SWR 22:00 bis 22:30 Comedy Hannes und der Bürgermeister Image / Samba D 2016 2017-01-17 00:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) hat Rückenschmerzen. Sein Amtsbote (Albin Braig) kommt auf die Idee, den Bürgermeister unkonventionell in einem Leiterwagen zu transportieren. Da der Bürgermeister auf diese Art keinen repräsentativen Eindruck macht, soll er heimlich in sein Büro transportiert werden. Dass er trotzdem unter enormem Imageverlust zu leiden hat, verdankt er natürlich Hannes. Der meint es aber eigentlich nur gut mit ihm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Albin Braig (Hannes), Karlheinz Hartmann (Der Bürgermeister) Originaltitel: Hannes und der Bürgermeister

