Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin * Pfusch am Bau Wenn das Traumhaus zum Albtraum wird Der Traum von den eigenen vier Wänden - viele Personen verwirklichen sich diesen derzeit. Aber leider kann da richtig viel schief gehen: Baufehler, unzuverlässige Handwerker, geplatzte Terminabsprachen? Die meisten Bauherren und -Damen können ein Lied davon singen. Marktcheck zeigt, wie man sich wehren und vor Ärger schützen kann. * Fake-Produkte Gefälschte Markenware aus dem Internet Turnschuhe von Adidas, Parfüm von Joop, Tasche von Gucci? Markenartikel sind beliebt und werden im Internet haufenweise bestellt. Nur: Woher weiß man eigentlich, ob es sich wirklich um Markenware handelt? Und was droht Verbrauchern, die - absichtlich oder aus Versehen - Fälschungen bestellen? Marktcheck klärt auf. * Küchenmaschinen im Test Welche rührt am besten? Marktcheck macht den Test Küchenmaschinen sind was Praktisches. Und die Auswahl ist groß: Von sehr teuer bis Schnäppchen-Gerät gibt's alles. Wir haben uns günstige Markengeräte von Bosch, Moulinex und Kenwood angeschaut und sie gegeneinander antreten lassen: Welche Küchenmaschine macht das Rennen? Marktcheck macht den Test. * Rauchmelder Wo müssen sie hängen? Wer haftet bei Fehlalarm? Marktcheck fragt Möller Seit Anfang dieses Jahres herrscht in allen Wohnungen und Häusern im Sendegebiet Rauchmelder-Pflicht. Was droht, wenn man keinen hat? Wer ist zuständig für die Wartung? Und muss man für Fehlalarme wegen Fahrlässigkeit zahlen? Marktcheck fragt Möller. * Tipp der Woche Silber putzen leicht gemacht Im Internet gibt es unzählige kleine Videos, die uns mit witzigen, kuriosen oder verblüffenden Ideen und Tricks das Leben leichter machen wollen: sogenannte Lifehacks. Zum Beispiel angelaufenes Silber wieder richtig schön zum Glänzen bringen. Eigentlich eine mühselige Arbeit - drei Lifehacks versprechen aber Abhilfe. Ob die Tricks wirklich funktionieren? Marktcheck probiert's aus.