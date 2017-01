TLC 22:10 bis 23:10 Dokumentation Tödliche Schönheit Der Fall Brenda Parsh USA 2014 Merken Brenda Parsh aus Missouri ist eine Naturschönheit, die alle in ihren Bann zieht. Nach ihrem Highschool-Abschluss arbeitet sie in der Modebranche und hat ein weiteres Ziel vor Augen: Sie will an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen und bereitet sich akribisch darauf vor. Trotz grosser Konkurrenz sticht Brenda auf der Bühne heraus und gewinnt. Die Augen der Zuschauer sind auf die neue Schönheitskönigin gerichtet, aber nicht alle bewundern sie. Als die junge Frau einige Jahre später in ihre Heimatstadt zurückkehrt, um ihren Vater nach einer Herz-OP zu besuchen, geschieht das Schreckliche: Brenda und ihre Mutter Mary werden im Schlafzimmer ihres Hauses brutal ermordet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Beauty Queen Murders

